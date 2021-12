Marta Novello | faceva jogging e fu accoltellata | sei anni al ragazzino vicino di casa

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Condannato il 15enne che lo scorso marzo ridusse in fin di vita una donna per rapinarla.fu operata al fegato e ai polmoni per i colpi inferti: "Sono viva per miracolo" di MASSIMILIANO CROSATO

Advertising

LPincia : RT @07Emmedi: all’immigrato africano di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogli… - soloiopaolo : RT @07Emmedi: all’immigrato africano di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogli… - pier2856 : RT @07Emmedi: all’immigrato africano di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogli… - roman_drei : RT @07Emmedi: all’immigrato africano di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogli… - ml_tine : RT @07Emmedi: all’immigrato africano di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Novello

Condannato il 15enne che lo scorso marzo ridusse in fin di vita una donna per rapinarla.fu operata al fegato e ai polmoni per i colpi inferti: "Sono viva per miracolo" di MASSIMILIANO CROSATOIl 15 enne che ha accoltellato 20 voltementre faceva jogging a Treviso è stato condannato a 6 anni e 8 mesi con riconoscimento di vizio di mente parziale. Il tribunale dei minori ha deciso le sorti del 15enne che ha inferto ...Condannato il 15enne che lo scorso marzo ridusse in fin di vita una donna per rapinarla. Marta fu operata al fegato e ai polmoni per i colpi inferti: "Sono viva per miracolo" ...Il 15 enne che ha accoltellato 20 volte Marta Novello mentre faceva jogging a Treviso è stato condannato a 6 anni e 8 mesi con riconoscimento di vizio di mente parziale ...