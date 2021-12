Manovra: Cgil-Uil in piazza, noi paese reale, politica lontana, serve cambiare (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cgil e Uil oggi in piazza a scandire 8 ore di sciopero generale per una nuova Manovra economica che sostenga le classi più fragili del paese; che disegni una riforma fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati meno abbienti; che sostenga un lavoro dignitoso, i giovani e le donne, che combatta il precariato e che si faccia carico di una politica industriale vera che contrasti il fenomeno delle delocalizzazioni. Richieste rilanciate dal palco della manifestazione a Roma, colorata, affollata e pacifica e rimbalzate nella altre 4 piazze di protesta, Milano, Bari, Cagliari e Palermo volute dai sindacati che hanno rivendicato la guida e la rappresentanza di quel vasto disagio sociale che monta nel paese del post Covid. La politica, infatti, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)e Uil oggi ina scandire 8 ore di sciopero generale per una nuovaeconomica che sostenga le classi più fragili del; che disegni una riforma fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati meno abbienti; che sostenga un lavoro dignitoso, i giovani e le donne, che combatta il precariato e che si faccia carico di unaindustriale vera che contrasti il fenomeno delle delocalizzazioni. Richieste rilanciate dal palco della manifestazione a Roma, colorata, affollata e pacifica e rimbalzate nella altre 4 piazze di protesta, Milano, Bari, Cagliari e Palermo volute dai sindacati che hanno rivendicato la guida e la rappresentanza di quel vasto disagio sociale che monta neldel post Covid. La, infatti, è ...

