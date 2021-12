Juventus, no all’Atletico Madrid: improbabile il riscatto di Morata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri non sarebbero intenzionato a riscattare il cartellino di Morata dall’Atletico Madrid. Le ultime Come riporta La Gazzetta dello Sport è improbabile che tra nove mesi, al centro della Juve, ci sia ancora Alvaro Morata. La Juve può riscattare lo spagnolo per 35 milioni dall’Atletico Madrid e al momento la risposta sarebbe un cortese rifiuto: no, grazie. A Morata restano il girone di ritorno e la Champions, in cui ha già saputo essere decisivo, per invertire la storia. Ma nei piani del club non sarà lui l’attaccante del futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri non sarebbero intenzionato a riscattare il cartellino di. Le ultime Come riporta La Gazzetta dello Sport èche tra nove mesi, al centro della Juve, ci sia ancora Alvaro. La Juve può riscattare lo spagnolo per 35 milioni de al momento la risposta sarebbe un cortese rifiuto: no, grazie. Arestano il girone di ritorno e la Champions, in cui ha già saputo essere decisivo, per invertire la storia. Ma nei piani del club non sarà lui l’attaccante del futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

