Infermieri risorsa fondamentale per il modello futuro di sanità (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – risorsa fondamentale e ruolo chiave non solo nella pandemia – come i fatti hanno finora dimostrato e stanno ancora dimostrando – ma per il modello futuro di sanità, con un'assistenza di prossimità “a casa” delle persone e soprattutto di quelle più fragili e bisognose, dal punto di vista sanitario e anche sociale. Questo in estrema sintesi il concetto chiave espresso sugli Infermieri, che ha caratterizzato l'intervento di istituzioni e parlamentari alla giornata conclusiva 2021, a Roma, del Congresso itinerante della Federazione nazionale degli ordini delle professioni Infermieristiche (FNOPI, che rappresenta gli oltre 456mila Infermieri presenti in Italia) e che, per la prima volta nella storia congressuale sanitaria, si è svolto non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –e ruolo chiave non solo nella pandemia – come i fatti hanno finora dimostrato e stanno ancora dimostrando – ma per ildi, con un'assistenza di prossimità “a casa” delle persone e soprattutto di quelle più fragili e bisognose, dal punto di vista sanitario e anche sociale. Questo in estrema sintesi il concetto chiave espresso sugli, che ha caratterizzato l'intervento di istituzioni e parlamentari alla giornata conclusiva 2021, a Roma, del Congresso itinerante della Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche (FNOPI, che rappresenta gli oltre 456milapresenti in Italia) e che, per la prima volta nella storia congressuale sanitaria, si è svolto non ...

