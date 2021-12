Il Napoli penalizzato dagli arbitri | Ecco tutti gli errori a danno degli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 dicembre 2021). L’elenco digliarbitrali ai danni della squadra di Luciano Spalletti. Sono almeno sette le gare sotto le lente d’ingrandimento. Aglimancano sette punti e molti rigori. L’ultimo arbitro che ha assegnato un rigore alè stato Serra in– Bologna (X); da allora il bravo arbitro torinese non ha più diretto in Serie A e nemmeno è stato visto al VAR. La sortita di Rocchi nel designare Mariani al VAR di– Empoli una settimana dopo– Atalanta nella quale l’arbitro di Aprilia, in compagnia di Banti, ne aveva combinato dii colori la dice lunga di quanto ilconti in Lega e ...