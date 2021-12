Il campione e quell’incontro imbarazzante con la Regina | il retroscena

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere come riconoscimento della sua straordinaria carriera in Formula 1, nonostante sia stato battuto all’ultimo giro dell’ultimo GP del Mondiale da Max Verstappen. Hamilton, che ha trionfato sette volte e si è appena visto sfuggire l’ottavo titolo, è stato visto chiacchierare con il principe Carlo al Castello di Windsor ieri mattina, pochi istanti dopo che lo stesso erede al trono gli ha conferito il titolo di cavaliere. LEGGI ANCHE => Trionfo Hamilton, sette voltecome Schumi. Ma il tweet di Formigli fa discutere Tuttavia per ildi Formula 1 non si è trattato del primo incontro con i reali inglesi. In passato, come ricorda il Daily Star, il pilota della Mercedes incontrò laElisabetta II: la sovrana lo insignì del titolo di membro dell’Ordine ...