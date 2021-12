Il cachet della concorrente (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul web sta circolando un'indiscrezione sul presunto cachet di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Quanto guadagna la concorrente ogni settimana? GF Vip, quanto guadagna Katia Ricciarelli ogni settimana? L’indiscrezione su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul web sta circolando un'indiscrezione sul presuntodi Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Quanto guadagna laogni settimana? GF Vip, quanto guadagna Katia Ricciarelli ogni settimana? L’indiscrezione su Donne Magazine.

Advertising

jhoestarr : devo ricredermi su Aldo si è preso il cachet per tre mesi senza essersi fatto una nomination, ogni tanto al centro… - Beax74442535 : @kim77231602 Signorini ha detto che venerdì sarà in studio..vedrai che visto che il motivo della squalifica è solo… - pastaepatane : Però devo ammetterlo, frega cazzi della coppia ma almeno Alex si sta guadagnando il cachet, grande professionista - Maurizi81919065 : Dite a Katia che avevano firmato x 3 mesi e in teoria oggi era la finale??????ci sta che vogliono andarsene e poi mica… - Iosperiamoche1 : L'Aldone nazionale che in questo momento sta facendo il conto alla rovescia delle ore che lo separano dal momento d… -