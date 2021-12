Guerra di panettoni tra gli chef di Masterchef | ecco il panettone più costoso tra Cannavacciuolo | Barbieri e Cracco

Leggi su funweek

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Che voi preferiate il pandoro o il, a Natale non può mancare di certo almeno uno dei dolci tipici delle feste. C’è chi lo ama a colazione e chi a fine pasto, chi invece non sa farne a meno come spezza-fame durante l’intero arco della giornata. Quel che è certo è che sempre più italiani sono disposti a spendere qualcosina in più, apprezzando quell’artigianalità capace di far loro gustare un prodotto buono, sano, goloso e magari ‘stellato’. Già, perché anche i migliorisfornano i classici lievitati a Natale: ma quanto costa ildei giudici di Master? LEGGI ANCHE: — Chi è più ricco tra Carloe Antoninochi guadagna di più: la classifica vi stupirà Prodotto principe delle tavole natalizie, il ...