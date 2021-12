GF Vip 6 | Gianmaria Antinolfi si allea con Miriana Trevisan contro Soleil

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rapporto traSorge ha presentato fin dall’inizio del Grande Fratello Vip molteplici criticità. Non deve essere, infatti, del tutto semplice convivere con il proprio ex 24 ore su 24, soprattutto se la precedente relazione è finita male. L’imprenditore partenopeo, in questi ultimi tre mesi, è stato vittima di numerosi attacchi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.