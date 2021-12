Generali, Donnet: "Maggioranza in cda con me. Draghi resti premier" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Philippe Donnet svela il piano industriale di Generali. L'ad non ha nessun dubbio sulla futura crescita del gruppo ma nella sua strategia c'è oltre al profitto anche la sostenibilità Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Philippesvela il piano industriale di. L'ad non ha nessun dubbio sulla futura crescita del gruppo ma nella sua strategia c'è oltre al profitto anche la sostenibilità Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Generali Donnet: Maggioranza in Cda dalla mia parte Il ceo non teme il Patto e vuole Draghi al governo - #Generali… - ilgiornale : Le cedole salgono fino a 5,6 miliardi. Fredda la reazione della Borsa: titolo +0,2% - zazoomblog : Generali Donnet: Maggioranza in cda dalla mia parte Il ceo non teme il Patto e vuole Draghi al governo - #Generali… - amperrino : Generali, Donnet: 'Maggioranza in cda è dalla mia parte. Draghi resti premier' - - andreagiacobin1 : #Generali: utili e cedole nel piano #Donnet. Su @Avvenire_Nei 16/12/21. @GENERALI @BorsaItalianaIT @mediobanca… -