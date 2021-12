Eurolega 2021-2022 | l’Olimpia Milano arriva ad una tripla da una rimonta pazzesca Il Real Madrid passa di misura al Forum

(Di giovedì 16 dicembre 2021)sfiora unaincredibile, ma alla fine cede 75-73 al. Partita incredibile al, con la squadra di Messina chead avere anche ladella vittoria con Delaney, purtroppo respinta dal ferro. Gli spagnoli restano in testa alla classifica, mentrerimane a dieci vittorie in stagione, ma con la consapevolezza di essere vicinissima alle formazioni più forte della competizione. Shavon Shields mette a referto 18 punti ed in doppia cifra chiude anche Sergio Rodriguez con 10 punti. Nicolò Melli chiude con 6 punti e 9 rimbalzi e con tante giocate di energia, proprio come Ricci e Datome. In casail migliore è Fabian Causeur con 17 punti, ma ci ...

sportli26181512 : Eurolega, Milano sconfitta al Forum: il Real Madrid vince 75-73: Davanti a 7500 spettatori l'Olimpia incassa la sec… - Luxgraph : Eurolega, Milano ko col Real Madrid: Delaney sbaglia il tiro della vittoria - sportli26181512 : Eurolega, Milano sconfitta al Forum: il Real Madrid vince 75-73: Davanti a 7500 spettatori l'Olimpia incassa la sec… - Dario_Melli : Eurolega, Milano sconfitta al Forum: il Real Madrid vince 75-73 - sportface2016 : #Basket | #Eurolega, l'Olimpia #Milano reagisce nel finale ma è troppo tardi: il #RealMadrid passa per 73-75 -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega 2021

... Elias Koromilas e Tomasz Trawicki: appuntamento alle ore 20:30 di giovedì 16 dicembre per la 16giornata di basket- 2022 . Il secondo impegno settimanale è un big match per l'Olimpia, ...Nel, nonostante l'inattività del primo semestre, gli under 16 sono 831. Le discipline sportive ... con la partecipazione della Mens Sana all', e arrivare ai giorni nostri. Non solo, il ...L’Olimpia Milano sfiora una rimonta incredibile, ma alla fine cede 75-73 al Real Madrid. Partita incredibile al Forum, con la squadra di Messina che arriva ad avere anche la tripla della vittoria con ...Shane Larkin con 26 punti ha guidato la vittoria dell'Anadolu Efes (8-8 in EuroLeague) sul Maccabi Playtika Tel Aviv (7-9). Il risultato finale dice 92-78 (20-27, 30-20, 20-16, 22-15) a favore della ...