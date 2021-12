Draghi sulle nuove restrizioni per chi entra in Italia: “Difendo la normalità” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo ha imposto nuove restrizioni per chi entrerà in Italia e che durerà fino al 31 gennaio. Sarà infatti obbligatorio sottoporsi a tampone, anche se si è vaccinati. Chi non è immunizzato dovrà rispettare una quarantena. Una decisione che ha sollevato polemiche da parte dell’Unione Europea (in nessun altro Paese Ue è previsto questo tipo di restrizione, nda) e che viene difesa a spada tratta dal premier Draghi. Le parole di Mario Draghi sulle nuove restrizioni Non c’è molto da riflettere. La decisione è stata presa perché, al momento, la variante Omicron è poco diffusa in Italia, mentre all’estero sta dilagando. La stretta sui viaggi serve a difendere con unghie e denti una normalità conquistata al prezzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo ha impostoper chi entrerà ine che durerà fino al 31 gennaio. Sarà infatti obbligatorio sottoporsi a tampone, anche se si è vaccinati. Chi non è immunizzato dovrà rispettare una quarantena. Una decisione che ha sollevato polemiche da parte dell’Unione Europea (in nessun altro Paese Ue è previsto questo tipo di restrizione, nda) e che viene difesa a spada tratta dal premier. Le parole di MarioNon c’è molto da riflettere. La decisione è stata presa perché, al momento, la variante Omicron è poco diffusa in, mentre all’estero sta dilagando. La stretta sui viaggi serve a difendere con unghie e denti unaconquistata al prezzo ...

