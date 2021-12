Draghi a Consiglio Ue conferma decisione italiana su tamponi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso della sessione del Consiglio europeo dedicato al Covid, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito la convinzione dell'opportunità di richiedere il tampone a chi arriva dall'estero,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso della sessione deleuropeo dedicato al Covid, il presidente delMarioha ribadito la convinzione dell'opportunità di richiedere il tampone a chi arriva dall'estero,...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento di replica del Presidente Draghi al Senato a seguito del dibattito sulle Comunicazioni in v… - Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: Voglio ricordare le vittime dell’esplosione a #Ravanusa. Ai loro cari vanno le condoglianze… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Comunicazioni del premier Draghi in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre. #ANSA - AMarco1987 : Draghi difende i 20 giorni di vantaggio sul resto dell’Unione - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Draghi arriva al Consiglio europeo e saluta la presidente della commissione von der Leyen - Il Sole 24 ORE -