Divieti alla mobilità in città, coste e montagne. Stiamo diventando il Paese del proibito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Stando a quanto si può leggere sul Decreto del 28 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il primo dicembre, sulle strade forestali e silvo - pastorali è stata vietata la circolazione di mezzi provati a motore. Una simile castroneria, diciamolo, potevano firmarla tutti ...

