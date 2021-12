Contri sulla lite con Scanzi a Cartabianca: “Berlinguer si è comportata male, non ci tornerò più” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo scorso martedì, ospite a Cartabianca, insieme ad Andrea Scanzi aveva dato il via a un litigio accesissimo al termine del quale aveva deciso di abbandonare lo studio. Alberto Contri, professore di Comunicazione Sociale allo Iulm, si definisce “contro il Green Pass ma non contro i vaccini”, anche se ammette di avere “dubbi molto forti”. Sentito da Adnkronos, è tornato sulla vicenda: “Insegno comunicazione da 25 anni – ha detto – ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A Cartabianca ho subìto un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito”. Furibonda rissa tra Contri e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo scorso martedì, ospite a, insieme ad Andreaaveva dato il via a un litigio accesissimo al termine del quale aveva deciso di abbandonare lo studio. Alberto, professore di Comunicazione Sociale allo Iulm, si definisce “contro il Green Pass ma non contro i vaccini”, anche se ammette di avere “dubbi molto forti”. Sentito da Adnkronos, è tornatovicenda: “Insegno comunicazione da 25 anni – ha detto – ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. Aho subìto un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non cimai più, sono assolutamente pentito”. Furibonda rissa trae ...

