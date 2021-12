Auriemma | “Insigne potrebbe andare via Gennaio Vi dico tutto”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Raffaele,ha parlato del rinnovo di Lorenzocon il Napoli e la deadline fissata per. Pisacane agente del capitano del Napoli aspetta una chiamata da De Laurentiis entro quella data. Poi le stradero separarsi.SGANCIA LA BOMBA Raffaele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. il giornalista napoletano ha parlato del rinnovo di Lorenzoe della cessione di Manolas, da poco ufficializzato dall’Olimpiacos. “Entro il 31 dicembre Pisacane si aspetta una chiamata da De Laurentiis. Se aarrivasse un’offerta interessante, il Napoli può cedereche, senza contratto, è intristito e andrà ...

...raccontano invece abbia" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Bernardo Brovarone , procuratore sportivo, per parlare di Napoli,, ...Secondo quanto riportato da Raffaele, in diretta dagli studi di Tele A , il Napoli avrebbe abbassato ulteriormente la sua offerta a Lorenzoper il rinnovo: 'Inizialmente l'offerta ...Raffaele, Auriemma ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli e la deadline fissata per Gennaio. Pisacane agente del capitano del Napoli aspetta una chiamata da De Laurentiis entro quella ...Il giornalista campano ha parlato delle possibili mosse di calciomercato del Napoli in vista delle prossime sessioni.