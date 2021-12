Atalanta, Demiral sfida la Roma: «Abraham un talento, ma sono pronto» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’Atalanta Demiral ha parlato della sfida che l’aspetta contro l’attaccante della Roma Abraham Merih Demiral, difensore dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del prossimo match contro la Roma e della sfida contro l’attaccante giallorosso Abraham. sfida Abraham – «Abraham è un grande talento. Ha qualità, fisico, rapidità. Sarà una bella sfida, ma quando hai a che fare con Zapata e Muriel in allenamento, puoi star tranquillo: alla partita ci arrivi preparato per forza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’ha parlato dellache l’aspetta contro l’attaccante dellaMerih, difensore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del prossimo match contro lae dellacontro l’attaccante giallorosso– «è un grande. Ha qualità, fisico, rapidità. Sarà una bella, ma quando hai a che fare con Zapata e Muriel in allenamento, puoi star tranquillo: alla partita ci arrivi preparato per forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

teladoiotokyo : Demiral: Abraham grande talento, sarà una bella sfida: Merih Demiral, difensore dell?Atalanta, ha rilasciato un?int… - MalcomJ66806952 : Adesso si capisce perché atleticamente siamo sempre in condizione penose. - SkySport : Atalanta, la carica di Demiral: 'Siamo al livello della Juve in cui ho vinto lo Scudetto' #SkySport #Demiral… - sportli26181512 : Atalanta, la carica di Demiral: 'Siamo al livello della Juve in cui ho vinto lo Scudetto': Il difensore della Dea m… - andreastoolbox : Atalanta, Demiral: 'Siamo al livello della Juve in cui ho vinto lo Scudetto' | Sky Sport -