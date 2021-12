Atalanta, Demiral: «Qui per Gasperini, all’inizio è stata dura. Io e Ronaldo molto legati» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’Atalanta Demiral ha parlato del suo approdo in nerazzurro e degli obiettivi stagionali Merih Demiral, difensore dell’Atalanta ancora di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo approdo in nerazzurro e degli obiettivi stagionali della Dea. OFFERTE ESTIVE – Avevo diverse offerte e sì, potevo anche andare all’estero. Ma alla fine mi ha convinto il fatto di lavorare con Gian Piero Gasperini. Prima di accettare l’offerta nerazzurra, ho parlato con l’allenatore e capito che per me poteva essere una grande opportunità». Gasperini – «Ammetto che all’inizio è stata dura. Devi entrare nei meccanismi, cambiare mentalità, guardare sempre in avanti e prepararti a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il difensore dell’ha parlato del suo approdo in nerazzurro e degli obiettivi stagionali Merih, difensore dell’ancora di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo approdo in nerazzurro e degli obiettivi stagionali della Dea. OFFERTE ESTIVE – Avevo diverse offerte e sì, potevo anche andare all’estero. Ma alla fine mi ha convinto il fatto di lavorare con Gian Piero. Prima di accettare l’offerta nerazzurra, ho parlato con l’allenatore e capito che per me poteva essere una grande opportunità».– «Ammetto che. Devi entrare nei meccanismi, cambiare mentalità, guardare sempre in avanti e prepararti a ...

