ASCOLTITV 15 DICEMBRE 2021 | VINCE SANREMO GIOVANI 13 | 4% | CHI L’HA VISTO 10 | 2% | TUTTA COLPA DI FREUD 9 | 3% | CRESCE MARE FUORI 7 | 1% | UOMINI E DONNE 25 | 2% | BORTONE 15 | 3%

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ASCOLTI TV 15· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3477 36.46PT – 8465 36.58M E D I A S E T24 – 3131 32.83PT – 7628 32.96 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1158 20.49UnoMattina – 957 18.10Storie Italiane – 821 17.02Storie Italiane – 729 12.78È Sempre Mezzogiorno – 1685 16.50Tg1 – 3273 24.18Oggi è un Altro Giorno – 1879 15.34Paradiso delle Signore – 1920 18.01Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1832 16.20Vita in Diretta – 2188 16.71L’Eredità – 3218 20.36L’Eredità – 4515 23.78Tg1 – 5182 23.90Soliti Ignoti – 4641 19.43– 2425 13.39 x x x+ Vespa – 1139 13.88 + 633 11.42 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1196 21.21Mattino 5 News – 960 18.38Mattino 5 News – 877 18.27Forum – 1476 19.48Tg5 – 2832 22.25Beautiful – 2507 18.52Una Vita ...