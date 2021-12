Vaccini, Ecdc: «Da soli non bastano contro Omicron». L'obbligo domani sul tavolo dei leader Ue (Di giovedì 16 dicembre 2021) I Vaccini non bastano per proteggersi dalla nuova variante Omicron. Servono anche restrizioni ai movimenti e riduzione dei contatti. Approva la soluzione italiana, indirettamente, ... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Inonper proteggersi dalla nuova variante. Servono anche restrizioni ai movimenti e riduzione dei contatti. Approva la soluzione italiana, indirettamente, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron #Omicron - Nat_Casatelli : RT @GianlucaPistore: Solo oggi 78.610 nuovi casi nel Regno Unito. Fra quanto tempo accadrà qui? Adesso gli ottimisti ci diranno che va tutt… - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: Vaccinate pure il 100% della popolazione meno uno (io), mettete tutti i SUPER-ULTRA-STRAIPER GRINKAZZ, tanto cmq CHIUD… - arquer12 : RT @ImolaOggi: 1) Ecdc (UE): preoccupano casi Omicron anche tra i vaccinati 2) Von der Leyen, 'contro Omicron abbiamo strumenti giusti: i v… - GiorgioAntonel1 : RT @kidstu: ultimora: #Omicron, il centro europeo per la prevenzione: “I vaccini non bastano per frenare la variante” La direttrice dell’Ec… -