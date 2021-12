Uomini e Donne, Fabio Mantovani e Isabella Ricci: ecco cosa faranno a Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervistata da “Uomini e Donne Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Isabella Ricci ha rivelato come lei e Fabio Mantovani, il cavaliere con cui è appena uscita dal programma, trascorreranno il loro primo Natale insieme. Quest’anno, ha dichiarato l’ormai ex dama del trono over, per lei per la prima volta il Natale, un tempo atteso con timore, sarà invece “una festa stupenda”. Uomini e Donne, scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto della tronista già qualche settimana fa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervistata da “Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi,ha rivelato come lei e, il cavaliere con cui è appena uscita dal programma, trascorreranno il loro primoinsieme. Quest’anno, ha dichiarato l’ormai ex dama del trono over, per lei per la prima volta il, un tempo atteso con timore, sarà invece “una festa stupenda”., scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto della tronista già qualche settimana fa ...

