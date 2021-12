Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Ferrigno in primo piano lo sciopero atteso domani promosso dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo draghi marcatura con la CISL che non ha aderito manifesterà sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL UIL Torino nella nota diffusa che scenderanno in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverse le città italiane coinvolte oltre a Roma ci sono Milano Bari Cagliari Palermo città Dove danno migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno anche i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Ferrigno in primo piano lo sciopero atteso domani promosso dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo draghi marcatura con la CISL che non ha aderito manifesterà sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL UIL Torino nella nota diffusa che scenderanno in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverse le città italiane coinvolte oltre aci sono Milano Bari Cagliari Palermo città Dove danno migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno anche i ...

