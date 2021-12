Toscana | Montemagni-Galli Lega | Giani propone tagli indiscriminati ai disabili'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firenze, 15 dic. - (Adnkronos) - "Una decisione inaccettabile quella della Regionee del Presidentedi ricorrere aper far fronte al buco di bilancio da oltre 500 milioni di euro causato dall'incremento delle spese sanitarie dovute al Covid: a pagare lo scotto di tutto questo saranno i cittadini toscani, che si apprestano a subire una drastica diminuzione di risorse su tutti i capitoli di spesa regionali. Nemmeno le categorie più fragili saranno fatte salve, in particolare ie le loro famiglie, che hanno già pesantemente subito gli effetti della pandemia e delle restrizioni. Il tutto mentre a livello nazionale, su iniziativa del Ministro leghista Stefani, sono stati aumentati i fondi per latà". Lo dichiarano i consiglieri regionali ...

LA NAZIONE

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega. Montemagni puntualizza: "Siamo di fronte a un primo step, che vedrà la sua conclusione nella ...