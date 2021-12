Stop alle endotermiche - L'Unrae: "Una scelta condivisibile solo con politiche di accompagnamento" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l'Anfia, anche un'altra importante associazione di rappresentanza del settore automobilistico, l'Unrae, prende posizione sulla scelta del governo di vietare la vendita di veicoli endotermici dal 2035, lanciando forti critiche e un chiaro avvertimento. Secondo l'organizzazione delle Case estere presenti in Italia, la decisione potrebbe essere condivisibile solo se accompagnata da investimenti pubblici per sostenere il settore automotive nei prossimi 10 anni. Servono fatti. "La transizione ecologica si ottiene con i fatti, e finora nulla e avvenuto, sottolinea in una nota l'Unrae. Per esempio, l'attuale legge di Bilancio in discussione al Parlamento "poteva essere l'occasione per garantire a consumatori e imprese le risorse necessarie ad acquistare nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni, sipiega ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l'Anfia, anche un'altra importante associazione di rappresentanza del settore automobilistico, l', prende posizione sulladel governo di vietare la vendita di veicoli endotermici dal 2035, lanciando forti critiche e un chiaro avvertimento. Secondo l'organizzazione delle Case estere presenti in Italia, la decisione potrebbe esserese accompagnata da investimenti pubblici per sostenere il settore automotive nei prossimi 10 anni. Servono fatti. "La transizione ecologica si ottiene con i fatti, e finora nulla e avvenuto, sottolinea in una nota l'. Per esempio, l'attuale legge di Bilancio in discussione al Parlamento "poteva essere l'occasione per garantire a consumatori e imprese le risorse necessarie ad acquistare nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni, sipiega ...

