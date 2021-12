Stasera Italia, Bassetti mostra in diretta le tac dei pazienti no-vax: “Non avremmo dovuto più vedere queste immagini. Avete sulla coscienza molte vite” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “queste sono le immagini di alcuni pazienti non vaccinati“. Matteo Bassetti ha mostrato in diretta tv, a Stasera Italia su Rete 4, le immagini delle tac di pazienti no-vax attualmente ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova che dirige. “Le macchie bianche che si vedono – ha spiegato – segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d’aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti. In queste scansioni – ha aggiunto – ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone. queste immagini le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “sono ledi alcuninon vaccinati“. Matteohato intv, asu Rete 4, ledelle tac dino-vax attualmente ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova che dirige. “Le macchie bianche che si vedono – ha spiegato – segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d’aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti. Inscansioni – ha aggiunto – ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone.le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e ...

