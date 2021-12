Soleil Sorge disperata dopo l’uscita di Alex Belli dal GF Vip | lo sfogo disperato con Katia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha lasciato il GF Vip durante la puntata del 13 dicembre eè apparsa. La fanciulla è rimasta malissimo per il comportamento assunto dall’attore in quanto si è sentita presa in giro. La notte è stata piuttosto complicata e il risveglio lo è stato ancora di più. Questa mattina, infatti, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : #Gfvip Se esistesse come professione “il concorrente dei reality”, di sicuro sarebbe quella di Soleil Sorge, di… - fanpage : Soleil piange durante la diretta ma subito dopo, pensando di non essere vista e ascoltata, ride di gusto 'complimen… - Anastasia113 : RT @Soleilandia: Sia beata Soleil Anastasia Sorge ???? #Gfvip #TeamSoleil - CarsteiSilvia : RT @Soleilandia: Sia beata Soleil Anastasia Sorge ???? #Gfvip #TeamSoleil - Ale9335426912 : @Alba96258705 Oggi mi sono svegliata felice. Cit. Soleil Sorge -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

L'esito della loro lite in diretta ha sorpreso i fan del reality, che non pensavano di vedere il vippone uscire con la moglie, dopo che il suo avvicinamento aaveva lasciato credere a ...al GF Vip, Carmen Russo ne è certa: 'Sei vittima ma anche complice"è andata in crisi per il modo in cui è finito il suo rapporto con Alex Belli al Grande Fratello Vip . ...Alex Belli e Delia Duran sono ancora nell’occhio del ciclone. Dopo ciò che è successo nella scorsa puntata del GF Vip 6, andata in onda il 13 dicembre 2021, alcuni credevano che il “teatrino” tra l’at ...Davide Silvestri dice la sua su Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip: "Non ha la colpa solo lui" Nella casa del Grande Fratello Vip 6, si continua ancora a ...