Sara Barbieri | la ballerina del Machbeth positiva al covid | “Sono arrabbiata con chi non protegge se stesso e gli altri | pago un prezzo troppo alto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano”. Lo sfogo diè amaro. Lei,impegnata in questo periodo alla Scala nelle recite del Macbeth di Giuseppe Verdi, si è scopertaaldopo i tamponi di controllo. I test obbligatori per tutti, artisti, orchestrali e dipendenti dopo che i casi disiimpennati, determinando anche il rinvio della prima dell’altro grande appuntamento atteso dal pubblico, l’apertura della stagione del balletto con La Bayadère.affida la sua tristezza a Twitter. A chi le chiede se va tutto bene risponde di no. Spiega: “No, non va tutto bene. Lunedì il mio tampone prima dello spettacolo è risultato ...