Sanremo Giovani 2021: tre giovanissimi parteciperanno alla gara dei BIG (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà una serata speciale per chi ama Sanremo e il mondo della musica quella di oggi su Rai 1. Mercoledì 15 dicembre sarà il 'grande giorno', quello in cui i sogni dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 si realizzeranno o verranno infranti. Amadeus è carico a pallettoni in vista della prossima edizione del Festival che non sarà come la prima, ha spiegato in conferenza stampa, ma neppure come quella dello scorso anno. Sarà una grande festa della musica, con la massima attenzione alle regole anti covid ma anche con una spensieratezza maggiore rispetto a quello che è successo lo scorso anno, quando all'Ariston non è stato possibile avere neppure il pubblico. Si cambia marcia in vista della prossima edizione e c'è anche una bella novità per i Giovanissimi che si esibiranno questa sera: saranno tre i ...

