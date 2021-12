Sanremo 2022: i titoli dei brani dei big in gara (e i 3 vincitori di Sanremo Giovani) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotta da Amadeus e che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi degli artisti in gara (che saranno 22, oltre ai 3 selezionati dal circuito Sanremo Giovani). Proprio in occasione della serata dedicata a Sanremo Giovani, trasmessa in prima serata su Rai 1, il presentatore ha rivelato i titoli dei brani dei big, ospitando sul palco anche gli artisti stessi (tranne Elisa che, causa covid, si è collegata da casa). Andiamo dunque a vedere i titoli delle canzoni che verranno presentate a Sanremo ... Leggi su trashblog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina la settantaduesima edizione del Festival di, che sarà condotta da Amadeus e che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi degli artisti in(che saranno 22, oltre ai 3 selezionati dal circuito). Proprio in occasione della serata dedicata a, trasmessa in prima serata su Rai 1, il presentatore ha rivelato ideidei big, ospitando sul palco anche gli artisti stessi (tranne Elisa che, causa covid, si è collegata da casa). Andiamo dunque a vedere idelle canzoni che verranno presentate a...

Advertising

RadioItalia : Aka 7even e Sangiovanni, prima di sfidarsi a #Sanremo2022, stanno lavorando a qualcosa di nuovo insieme! ?… - JeedMysmile : RT @michele_bravi: La canzone che porterò in gara a Sanremo 2022 è “Inverno dei fiori”. ?? - NonSonoKarma : RT @michele_bravi: La canzone che porterò in gara a Sanremo 2022 è “Inverno dei fiori”. ?? - Sanremo__2022 : RT @SanremoRai: #Yuman, #Tananai e #MatteoRomano: gli ultimi tre Big in gara a #Sanremo2022 ???? - Sanremo__2022 : RT @SanremoRai: ?? @levibrazioni con il brano “Tantissimo” tra i Big di #Sanremo2022 -