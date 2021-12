Real Madrid, Modric e Marcelo positivi al Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doppio guaio in casa Real Madrid, in vista dei prossimi impegni di Liga. La società ha reso noto che Luka Modric e Marcelo sono risultati positivi all’ultimo ciclo di tamponi. Carlo Ancelotti dovrà quindi fare a meno di due senatori dello spogliatoio nelle due prossime sfide contro Cadiz (19 dicembre) e Athletic Bilbao (22 dicembre). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doppio guaio in casa, in vista dei prossimi impegni di Liga. La società ha reso noto che Lukasono risultatiall’ultimo ciclo di tamponi. Carlo Ancelotti dovrà quindi fare a meno di due senatori dello spogliatoio nelle due prossime sfide contro Cadiz (19 dicembre) e Athletic Bilbao (22 dicembre). SportFace.

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - teledakar : Tirage au sort de l’UCL PSG vs Real Madrid: Lionel Messi brise le silence - nerazzurrafc : RT @DiMarzio: #RealMadrid | Luka #Modric e #Marcelo positivi al #Covid_19 -