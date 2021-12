Per Maria De Filippi Ciprian è una sòla e gela Andrea Nicole: “Non durerà” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ha avuto bisogno di urlare, di offendere, di sbraitare Maria de Filippi per dire quello che pensava ad Andrea Nicole nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Una puntata in cui la tronista è stata crocifissa con offese e insulti forse anche esagerati. Ha sbagliato, si è comportata malissimo ma forse, a dirle tutto quello che pensavano di lei, avrebbero dovuto essere le persone che ha tradito con il suo atteggiamento, mandando al macero 4 mesi di lavoro, se non di più. E’ stata irrispettosa, probabilmente anche immatura e ci è cascata. Come ha fatto notare Maria de Filippi la cosa peggiore di tutta questa storia è che lo ha fatto per un uomo che non l’ha rispettata, perchè se le avesse voluto bene, non sarebbe andato da lei, e non avrebbe dato via al massacro. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ha avuto bisogno di urlare, di offendere, di sbraitaredeper dire quello che pensava adnella puntata di Uomini e Donne di oggi. Una puntata in cui la tronista è stata crocifissa con offese e insulti forse anche esagerati. Ha sbagliato, si è comportata malissimo ma forse, a dirle tutto quello che pensavano di lei, avrebbero dovuto essere le persone che ha tradito con il suo atteggiamento, mandando al macero 4 mesi di lavoro, se non di più. E’ stata irrispettosa, probabilmente anche immatura e ci è cascata. Come ha fatto notaredela cosa peggiore di tutta questa storia è che lo ha fatto per un uomo che non l’ha rispettata, perchè se le avesse voluto bene, non sarebbe andato da lei, e non avrebbe dato via al massacro. ...

