No vax | Bassetti | “C’è gente anche giovane che continua a morire per colpa di cattivi maestri che salgono sui palchi…“

"L'atteggiamento che vediamo da parte dei cattivi maestri, dietro ai quali poi vanno altre persone, è un atteggiamento ideologico. Ma oggi, nei confronti della vaccinazione di massa e per alcune categorie, non bisogna avere un atteggiamento ideologico. Bisogna avere un atteggiamento oggettivo. Oggettivamente i vaccini hanno avuto un beneficio sui contagi e sui ricoveri in ospedale? Basta guardare i numeri del 2020 e guardare quelli del 2021". Non solo per essere stato fatto oggetto, lui ed i suoi familiari, di pesanti minacce ed invettive dalle frange più violente dei no Vax, il direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, Mattia Bassetti, ora punta il dito contro coloro che ritiene i 'mandanti', ossia, coloro che definisce 'cattivi maestri' i quali, ...

