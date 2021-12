Neve, la neonata ritrovata sepolta 10.000 anni fa tra ciondoli di conchiglie (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La sensazionale scoperta è stata fatta in una grotta nell’entroterra di Albenga, in provincia di Savona. Quella di “Neve” è la più antica sepoltura di un neonato in tutta Europa, risalente a 10.000 anni fa. A scoprire il sepolcro è stato un gruppo di ricerca internazionale coordinato dagli italiani Stefano Benazzi, dell’Università di Bologna, Fabio Negrino, dell’Università di Genova e Marco Peresani, dell’Università di Ferrara, con il supporto del Sincrotrone Elettra di Trieste. Insieme a loro gli studiosi della University of Colorado Denver (USA), dell’Università di Montreal (Canada), della Washington University, dell’Università di Tubinga (Germania) e dell’Institute of Human Origins dell’Arizona State University (USA). La loro scoperta è stata pubblicata su Scientific Reports. Neve è stata ritrovata insieme a un ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La sensazionale scoperta è stata fatta in una grotta nell’entroterra di Albenga, in provincia di Savona. Quella di “” è la più antica sepoltura di un neonato in tutta Europa, risalente a 10.000fa. A scoprire il sepolcro è stato un gruppo di ricerca internazionale coordinato dagli italiani Stefano Benazzi, dell’Università di Bologna, Fabio Negrino, dell’Università di Genova e Marco Peresani, dell’Università di Ferrara, con il supporto del Sincrotrone Elettra di Trieste. Insieme a loro gli studiosi della University of Colorado Denver (USA), dell’Università di Montreal (Canada), della Washington University, dell’Università di Tubinga (Germania) e dell’Institute of Human Origins dell’Arizona State University (USA). La loro scoperta è stata pubblicata su Scientific Reports.è statainsieme a un ...

