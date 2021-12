Michela Andreozzi perchè non ha figli? Una scelta difficile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michela Andreozzi attrice e regista di grande successo non ha figli e il motivo è quello che lei stessa ha più volte raccontato senza nessuna remora. E’ uno dei volti maggiormente conosciuti dal grande pubblico italiano che da tanti anni ha avuto modo di vederla al cinema cosi come in televisione. Anche dal punto di Leggi su youmovies (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.attrice e regista di grande successo non hae il motivo è quello che lei stessa ha più volte raccontato senza nessuna remora. E’ uno dei volti maggiormente conosciuti dal grande pubblico italiano che da tanti anni ha avuto modo di vederla al cinema cosi come in televisione. Anche dal punto di

Advertising

altrogiornorai1 : Michela Andreozzi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… - silviasignore : Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi sono Le figlie di Eva - iO Donna - - IOdonna : Una segretaria perfetta, una moglie tradita, una prof troppo ingenua, si coalizzano contro il comune nemico: un sin… - SanSeveroNews : Secondo appuntamento al Teatro Verdi per questa rinnovata stagione teatrale, in scena giovedì 9 dicembre con “Le fi… - ITAWien_ : RT @IicPraga: Il MittelCinemaFest propone oggi il film 'Genitori vs. influencers' di Michela Andreozzi, in streaming gratuito per la Repubb… -