Meteo mercoledì | potente anticiclone sull’Italia | con stop all’inverno Ma non durerà

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. la lunga ondata di maltempo di matrice invernale che ha interessato l’Italia durante la prima decade di dicembre ha trovato il suo epilogo in unarimonta dell’sub tropicale che dal vicino Atlantico ha esteso la sua influenza a quasi tutta Europa compreso l’Italia. Restano tagliate fuori solo le latitudini più settentrionali tra la Scozia e la Norvegia e l’estremo Est dove un vortice freddo continua a determinare maltempo tra la Grecia e l’Egeo. Proprio quest’ultima influenza per la sua vicinanza alla Penisola, riesce ancora a portare qualche annuvolamento sulle nostre regioni meridionali. Si tratta per lo più di nubi innocue che solo localmente riescono a portare qualche sporadico fenomeno. Nel corso dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì la situazione resterà improntata su ...