Manuel Bortuzzo, la Cassazione apre all’appello bis sulla sparatoria: possibile sconto di pena agli imputati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Appello bis per i due imputati della sparatoria in cui Manuel Bortuzzo rimase ferito, poi costretto su una sedia a rotelle a causa di un colpo di pistola alla schiena. Lo avrebbe stabilito poche ore fa la Cassazione, accogliendo l’istanza della difesa di uno dei due rei confessi alla sbarra nel processo per i fatti della notte tra il 2 e 3 febbraio 2019. Dai supremi giudici l’ok alla rivalutazione della premeditazione. Manuel Bortuzzo, sì della Cassazione all’appello bis Sarebbe da rivalutare solo la premeditazione tra le contestazioni a carico di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, imputati rei confessi nel processo per la sparatoria in cui Manuel Bortuzzo fu ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Appello bis per i duedellain cuirimase ferito, poi costretto su una sedia a rotelle a causa di un colpo di pistola alla schiena. Lo avrebbe stabilito poche ore fa la, accogliendo l’istanza della difesa di uno dei due rei confessi alla sbarra nel processo per i fatti della notte tra il 2 e 3 febbraio 2019. Dai supremi giudici l’ok alla rivalutazione della premeditazione., sì dellabis Sarebbe da rivalutare solo la premeditazione tra le contestazioni a carico di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano,rei confessi nel processo per lain cuifu ...

Advertising

LaStampa : Manuel Bortuzzo, la Cassazione riapre il caso: si va verso un terzo sconto della pena per i due giovani che gli han… - BeansFrancesca : RT @LGrullita: Di tutto e di più per averla a pochi cm dal suo volto. E respirarla.sempre ??? Il rincretinimento di bortuzzo è la cosa più… - ciemme71 : - Gazzettino : #manuel bortuzzo, nuovo appello: possibile sconto di pena per i due che spararono - sarat811 : RT @LGrullita: Di tutto e di più per averla a pochi cm dal suo volto. E respirarla.sempre ??? Il rincretinimento di bortuzzo è la cosa più… -