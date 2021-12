Livorno: no vax muore in ospedale. Avrebbe rifiutato le cure (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aveva 59enne, la ricordano come no vax convinta, risiedeva in provincia di Livorno, ed è morta ieri, 14 dicembre 2021, all'ospedale livornese, dov'era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, Avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aveva 59enne, la ricordano come no vax convinta, risiedeva in provincia di, ed è morta ieri, 14 dicembre 2021, all'livornese, dov'era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso,ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Livorno, muore di Covid la 59enne No Vax che ha rifiutato di essere intubata [di Andrea Vivaldi] - infoitinterno : No vax, altro dramma: donna rifiuta cure e muore a Livorno. I medici: 'Non aveva patologie se non il Covid' - Nanoalto : Livorno, donna #novax rifiuta fino all’ultimo le cure dei medici e si spegne in ospedale - PaoloFicarra : RT @ilriformista: I sanitari dell’ospedale di Livorno le avevano proposto ripetutamente le cure che, per tutta risposta erano state ogni vo… - venti4ore : Livorno, muore di Covid la 59enne No Vax che ha rifiutato di essere intubata -