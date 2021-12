Lazio, spunta un nome a sorpresa per l’attacco: i dettagli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le prestazioni di Vedat Muriqi si stanno rivelando ben sotto le aspettative della Lazio. Il kosovaro, acquistato per 20 milioni, non ha convinto fin qui. Ogni qualvolta infatti l’ex Fenerbahce è stato chiamato in causa per sostituire Ciro Immobile, alle prese con diversi infortuni in questo inizio di stagione, l’attacco biancoceleste ha faticato. Per questo motivo la dirigenza laziale sarebbe alla ricerca di un attaccante di riserva da portare alla corte di Maurizio Sarri già a gennaio e che possa sostituire o far tirare il fiato a Immobile. Il primo nome sulla lista di Igli Tare sarebbe quello di Erik Botheim, attaccante norvegese classe 2000 del Bodø/Glimt. Negli ultimi giorni però, come riportato dal Corriere dello Sport, si sta facendo strada una nuova idea di mercato, che porta a Kevin Lasagna del Verona. L’ex Carpi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le prestazioni di Vedat Muriqi si stanno rivelando ben sotto le aspettative della. Il kosovaro, acquistato per 20 milioni, non ha convinto fin qui. Ogni qualvolta infatti l’ex Fenerbahce è stato chiamato in causa per sostituire Ciro Immobile, alle prese con diversi infortuni in questo inizio di stagione,biancoceleste ha faticato. Per questo motivo la dirigenza laziale sarebbe alla ricerca di un attaccante di riserva da portare alla corte di Maurizio Sarri già a gennaio e che possa sostituire o far tirare il fiato a Immobile. Il primosulla lista di Igli Tare sarebbe quello di Erik Botheim, attaccante norvegese classe 2000 del Bodø/Glimt. Negli ultimi giorni però, come riportato dal Corriere dello Sport, si sta facendo strada una nuova idea di mercato, che porta a Kevin Lasagna del Verona. L’ex Carpi ...

