I consumi dei beni durevoli tornano ai livelli pre-Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con un'impennata dei consumi del +13,7% il mercato dei beni durevoli chiuderà il 2021 a quota 70,6 miliardi, il 2% in più rispetto ai livelli pre-Covid. È quanto emerge dalla 28esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. sat/red su Il Corriere della Città.

