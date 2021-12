Gruppo eversivo fascista e no vax: Fiore e Castellino indagati per terrorismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il loro progetto era quello di mettere insieme in un unico calderone fascista sia i nostalgici di Mussolini propriamente detti sia complottisti, no vax e negazionisti del Covid. Nulla da prendere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il loro progetto era quello di mettere insieme in un unico calderonesia i nostalgici di Mussolini propriamente detti sia complottisti, no vax e negazionisti del Covid. Nulla da prendere ...

Advertising

globalistIT : Sciogliere Forza Nuova? Si sta perdendo troppo tempo tra ignavia e pavidità - SardoResiliente : Fiore e Castellino di Forza Nuova indagati per terrorismo in un’inchiesta della Procura di Bari e accusati di addes… - Borderline_24 : Pronti a creare un gruppo eversivo, leader Forza Nuova indagati per #Terrorismo a #Bari - QuintoPotereV : ?? #Bari, leader di #ForzaNuova indagati per #terrorismo. La Procura: “Piano per gruppo politico eversivo con #NoVax… - Telebari : Forza Nuova, leader nazionali indagati a Bari per terrorismo. “Con i ‘no vax’ per nuovo gruppo eversivo” - #Bari… -