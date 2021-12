Grazie, Aguero: l’uomo dei record con Maradona nel destino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un percorso nella storia del Kun Agüero, fatta di successi e record prima dell’addio a causa di un problema cardiaco. Iconico, irriverente, talentuoso, simpatico, affettuoso, goleador e campione. Sergio Agüero è stato l’ultimo ventennio di successi del calcio argentino, perché mentre la Nazionale faceva fatica e le critiche subissavano i suoi connazionali, l’attaccante formatosi tra le fila dell’Independiente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un percorso nella storia del Kun Agüero, fatta di successi eprima dell’addio a causa di un problema cardiaco. Iconico, irriverente, talentuoso, simpatico, affettuoso, goleador e campione. Sergio Agüero è stato l’ultimo ventennio di successi del calcio argentino, perché mentre la Nazionale faceva fatica e le critiche subissavano i suoi connazionali, l’attaccante formatosi tra le fila dell’Independiente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DanielaImpinto : Visto che su Twitter ci sto poco in questi giorni,qualcuno mi spiega xké Aguero si è ritirato?Xke leggo tanti tweet… - IceAlex10 : 93:20 è leggenda , come lo sei tu . Fa male vederti ritirare in questo modo . Grazie di tutto El Kun ?? #Aguero - Laura51478782 : RT @Pie974: Se ritrovate il video in cui #Aguero invitava a bucarsi me lo mandate? Grazie. - Spenk78 : RT @Raffaele26Galdi: A pensare male si fa peccato ma il più delle volte ci si indovina e allora anche io voglio peccare affermando che Ague… - majicojr : quando finirà la narrazione che il city vinse quel campionato grazie ad aguero? quel campionato l’ha vinto Mario B… -