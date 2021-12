Gianni Moscon: “Penso già alla prossima Roubaix, farò tutte le classifiche fino alla Liegi. Bad boy? Ci resto male” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gianni Moscon non è il tipo che si perde in parole (“poche parole ma tanti fatti” è uno dei suoi motti, ndr), ma si affida agli obiettivi da centrare e per le prossime due stagioni lo farà con i “celesti” dell’Astana di Beppe Martinelli, una squadra che gli dà fiducia. Lo hanno scelto per tenerselo stretto nei prossimi anni e gli daranno i gradi di capitano per le classiche per cui è nato. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ad Altea, in Spagna, dove è in ritiro con la squadra per preparare al meglio la prossima stagione. Il problema al cuore sembra oramai alle spalle… “Sì, esatto, abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso e non ci sono problemi. Si procede.” Dopo sei anni nel gruppo Sky-Ineos inizia per te una nuova avventura. Che cosa ti porti dietro da questa esperienza in una delle squadre più apprezzate e meticolose? “Tanta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)non è il tipo che si perde in parole (“poche parole ma tanti fatti” è uno dei suoi motti, ndr), ma si affida agli obiettivi da centrare e per le prossime due stagioni lo farà con i “celesti” dell’Astana di Beppe Martinelli, una squadra che gli dà fiducia. Lo hanno scelto per tenerselo stretto nei prossimi anni e gli daranno i gradi di capitano per le classiche per cui è nato. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ad Altea, in Spagna, dove è in ritiro con la squadra per preparare al meglio lastagione. Il problema al cuore sembra oramai alle spalle… “Sì, esatto, abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso e non ci sono problemi. Si procede.” Dopo sei anni nel gruppo Sky-Ineos inizia per te una nuova avventura. Che cosa ti porti dietro da questa esperienza in una delle squadre più apprezzate e meticolose? “Tanta ...

