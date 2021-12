GF Vip, Soleil Sorge fa un’amara scoperta e scoppia a piangere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alex Belli continua in qualche modo ad abitare la Casa del Gf vip, dopo la squalifica dal reality, o almeno questo è stando ad una scoperta spiazzante a cui ora giunge l’ormai ex coinquilina intima, Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne scopre in queste ore il primo di una lunga catena di bigliettini lasciati nella Casa per lei dall’attore di Centovetrine. La scoperta segna nel profondo Soleil, tanto che lei non riesce a trattenere la commozione, per poi avere uno sfogo liberatorio con i coinquilini vip. Questo, mentre l’opinione dell’occhio pubblico appare fortemente divisa. GF Vip 6, ecco cosa ha fatto cambiare idea agli inquilini che volevano ritirarsi Molti gieffini hanno deciso di rimanere in gioco nonostante avevano ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alex Belli continua in qualche modo ad abitare la Casa del Gf vip, dopo la squalifica dal reality, o almeno questo è stando ad unaspiazzante a cui ora giunge l’ormai ex coinquilina intima,. L’ex Uomini e Donne scopre in queste ore il primo di una lunga catena di bigliettini lasciati nella Casa per lei dall’attore di Centovetrine. Lasegna nel profondo, tanto che lei non riesce a trattenere la commozione, per poi avere uno sfogo liberatorio con i coinquilini vip. Questo, mentre l’opinione dell’occhio pubblico appare fortemente divisa. GF Vip 6, ecco cosa ha fatto cambiare idea agli inquilini che volevano ritirarsi Molti gieffini hanno deciso di rimanere in gioco nonostante avevano ...

