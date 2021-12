GdF: concorso per reclutamento 33 allievi finanzieri nel gruppo tecnino di soccorso alpino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Aquila. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 26 novembre 2021 - 4Serie Speciale " è stato ...//concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che ... Leggi su abruzzolive (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Aquila. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 26 novembre 2021 - 4Serie Speciale " è stato ...//concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che ...

