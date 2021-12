Formia | è online il primo numero dei giovani giornalisti dell’istituto “Pollione”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Formia online

Il Faro online

Sono, poi, le prenotazioni per l'apertura straordinaria dei 12 centri AIOP che si terrà ... Casa della salute di Priverno, Abbvie ad Aprilia e centro commerciale Itaca a. I restanti ...... qui sarà riallestita la peschiera che Maiuri realizzò negli anni Trenta come riproduzione in scala ridotta di un modello presente in una villa romana di. Il progetto della Sezione è promosso ...Formia – Alle 17 e 20 di oggi, 14 dicembre, il traffico ferroviario sulla linea Roma-Napoli è stato sospeso per l’investimento di una persona nella tratta compresa tra Itri e Formia."Come Amministrazione - ricorda il consigliere comunale di opposizione ed ex primo cittadino Paola VIlla -, tra il 2019 e il 2020 cercammo di ricostruire che fine avessero fatto questi soldi, appuramm ...