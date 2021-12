E’ drammatico il bilancio: sono 9 le vittime a Ravanusa, ritrovati anche Calogero e Giuseppe (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fino all’ultimo si è sperato che in qualche modo le due persone che non erano state ancora trovate si fossero salvate. Purtroppo però ieri pomeriggio prima e in serata dopo, i vigili del fuoco con un lavoro certosino e delicato, sono riusciti a recuperare i cadaveri di Giuseppe e Calogero. Erano insieme nel garage di famiglia Giuseppe aveva portato lì la macchina e il papà era in sua compagnia. Si è sperato davvero che questo maledetto dramma finisse in modo diverso ma purtroppo, neppure per loro, c’è stato nulla da fare. Dopo l’esplosione e il crollo in via Trilussa, a Ravanusa (Ag), della palazzina, il bilancio parla di 9 vittime. E sono 10 se pensiamo in realtà anche al piccolo di Selene, il bambino di 9 mesi che sarebbe nato in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fino all’ultimo si è sperato che in qualche modo le due persone che non erano state ancora trovate si fossero salvate. Purtroppo però ieri pomeriggio prima e in serata dopo, i vigili del fuoco con un lavoro certosino e delicato,riusciti a recuperare i cadaveri di. Erano insieme nel garage di famigliaaveva portato lì la macchina e il papà era in sua compagnia. Si è sperato davvero che questo maledetto dramma finisse in modo diverso ma purtroppo, neppure per loro, c’è stato nulla da fare. Dopo l’esplosione e il crollo in via Trilussa, a(Ag), della palazzina, ilparla di 9. E10 se pensiamo in realtàal piccolo di Selene, il bambino di 9 mesi che sarebbe nato in ...

