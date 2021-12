Draghi | “Natale più sicuro | ma fate tutti la terza dose” E sull’escalation in Donbass | “Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni con l’Ucraina”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premierCamera per le comunicazioni ufficiali del governo in vista delEuropeo al via da domani a Bruxelles: «Accelerare la distribuzione dei vaccini agli stati poveri». E sui rincari: «Dovrebbero essere superati nel 2022»

Zaia spacca il fronte del centrodestra per il Quirinale: sesi candida va eletto subito Insomma niente scuse, il vaccino arriverà 'casa per casa' come annuncia Figliuolo in una intervista a La ...... " per contrastare il Covid, dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiù preparati e più sicuro ". All'indomani della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ,...Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani, ha riassunto al Parlamento le priorità del governo ...Milano, 15 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato chi ancora non l'ha fatto a vaccinarsi durante le ...