Cosa possiamo fare a Natale e Capodanno: 10 domande e risposte su shopping, feste, cenoni e viaggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà un bianco Natale oppure ci aspetta la zona gialla? A pochi giorni dalle feste natalizie, i contagi Covid sono in aumento da nord a sud e lo spettro della variante Omicron continua a fare paura, tanto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Si prospetta, dunque, anche quest’anno un periodo di feste, tra Natale, Capodanno ed Epifania, condizionato dalla pandemia, con regole, misure e restrizioni. Nel complesso, però, grazie ai vaccini e alla terza dose, il periodo festivo sarà decisamente più «nomale» rispetto allo scorso anno. Certo, mantenendo tutte le precauzioni del caso. La tabella delle attività consentite si può consultare qui. 1. Natale in zona gialla: quali sono le regioni a rischio? A entrare in zona gialla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà un biancooppure ci aspetta la zona gialla? A pochi giorni dallenatalizie, i contagi Covid sono in aumento da nord a sud e lo spettro della variante Omicron continua apaura, tanto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Si prospetta, dunque, anche quest’anno un periodo di, traed Epifania, condizionato dalla pandemia, con regole, misure e restrizioni. Nel complesso, però, grazie ai vaccini e alla terza dose, il periodo festivo sarà decisamente più «nomale» rispetto allo scorso anno. Certo, mantenendo tutte le precauzioni del caso. La tabella delle attività consentite si può consultare qui. 1.in zona gialla: quali sono le regioni a rischio? A entrare in zona gialla ...

