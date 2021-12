Charlotte Flair: “Non ho bisogno di affrontare Zelina per ribadire chi è davvero la Queen” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La programmazione di Charlotte Flair rimane una delle scelte più controverse della WWE. La Flair continua ad essere criticata per aver ottenuto molteplici possibilità titolate che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutte le polemiche, la federazione è decisa a spingere Charlotte al successo e non si fermerà di certo a breve. É un dato di fatto che la Flair è una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversi match storici nella compagnia. Zelina Vega è diventata Queen Zelina dopo aver vinto il torneo inaugurale Queen’s Crown a Crown Jewel. D’altra parte, Charlotte si è definita la Regina per molto tempo. Mentre parlava con Metro, la figlia del ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La programmazione dirimane una delle scelte più controverse della WWE. Lacontinua ad essere criticata per aver ottenuto molteplici possibilità titolate che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutte le polemiche, la federazione è decisa a spingereal successo e non si fermerà di certo a breve. É un dato di fatto che laè una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversi match storici nella compagnia.Vega è diventatadopo aver vinto il torneo inaugurale’s Crown a Crown Jewel. D’altra parte,si è definita la Regina per molto tempo. Mentre parlava con Metro, la figlia del ...

