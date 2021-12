Campania, 1621 positivi. Tasso in risalita, come i ricoveri (ma non in terapia intensiva) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 1621 i positivi del giorno, secondo il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Un numero calcolato su 37.416 test effettuati. Il Tasso sale al 4,3% (ieri era al 3,2%). I morti sono 6: 2 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, vanno meglio le terapie intensive, dove si svuotano 3 posti (si passa dai 28 posti letto occupati di ieri ai 25 di oggi, mentre salgono i ricoveri in degenza ordinaria: dai 381 di ieri si passa, oggi, a 395. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sonodel giorno, secondo il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione. Un numero calcolato su 37.416 test effettuati. Ilsale al 4,3% (ieri era al 3,2%). I morti sono 6: 2 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, vanno meglio le terapie intensive, dove si svuotano 3 posti (si passa dai 28 posti letto occupati di ieri ai 25 di oggi, mentre salgono iin degenza ordinaria: dai 381 di ieri si passa, oggi, a 395. Report posti letto su base regionale: Posti letto didisponibili: 656 Posti letto dioccupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza ...

